Eduard Sanz (PSC), investit nou alcalde d'Esplugues de Llobregat (Barcelona)

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -

El fins ara primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), Eduard Sanz --del PSC--, ha estat investit aquest dimecres a la tarda com a nou alcalde de la ciutat gràcies al vot favorable dels socialistes i En Comú-Podem.

Segons ha informat el PSC en un comunicat, Sanz substitueix en el càrrec a Pilar Diaz, que cedeix l'alcaldia després de 18 anys al capdavant del consistori i que a partir d'ara es dedicarà exclusivament en la seva nova responsabilitat com a delegada de la Generalitat a Barcelona.

En la seva primera intervenció com a alcalde, Sanz ha remarcat que governarà des de "l'esforç, la dedicació i el compromís per millorar la vida" dels ciutadans, i ha agraït el compromís del seu equip de govern.

REBUTJA L"INDIVIDUALISME INSOLIDARI"

Sanz ha instat a continuar, textualment, generant benestar i que ningú es quedi enrere: "Crec en la llibertat, la igualtat, la fraternitat, la justícia social i la solidaritat i no en els privilegis, les desigualtats i l'individualisme insolidari", ha dit.

El nou alcalde ha fixat com a prioritat l'habitatge assequible, i ha dit que posarà les bases per construir als anys vinents més de 1.200 habitatges protegits, així com habitatges a preu assequible per als col·lectius amb menys recursos.

Fins ara, a més de ser primer tinent d'alcaldia, Sanz era també portaveu del grup socialista al consistori, i ha format part de l'executiu municipal als últims 11 anys.

Sanz té 52 anys, és graduat en Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i especialista en Electrònica Industrial, i disposa d'un postgrau en Estratègia i Competitivitat Nacional per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).