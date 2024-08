Eduard Rivas deixa l'Alcaldia d'Esparreguera (Barcelona) en ser nomenat cap de gabinet d'Illa

El també socialista Juan Jurado es perfila com a successor



BARCELONA, 15 ago. (EUROPA PRESS) -

El fins ara alcalde d'Esparreguera (Barcelona), Eduard Rivas, s'ha acomiadat del càrrec en ser nomenat cap de gabinet de la Presidència de la Generalitat encapçalada per Salvador Illa.

En una carta oberta difosa per l'Ajuntament, el també president de la FMC s'acomiada com a alcalde després de 17 anys de regidor i 9 de primer regidor, i destaca que deixa un municipi "més cohesionat".

Considera que els seus mandats han garantit un diàleg polític constructiu, han convertit el municipi en referent d'inversions socials, ha donat veu a la gent en les decisions, ha modernitzat l'administració, i ha defensat la identitat d'Esparreguera i el sentiment de pertinença amb la cultura i les arts.

L'Ajuntament ha informat, en un missatge a X recollit per Europa Press, que el primer tinent d'alcalde i regidor de Cultura, Juan Jurado (PSC), ha assumit les funcions d'alcalde accidental.

Afegeix que a principis de la setmana vinent es reunirà l'Agrupació socialista d'Esparreguera "per confirmar-lo com a possible relleu en l'alcaldia".