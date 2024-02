Dos projectes de l'Ajuntament de Barcelona, finalistes dels Innovation in Politics Awards

AYTO.BARCELONA - INNOVATION IN POLITICS INSTITUTE

BARCELONA, 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El projecte de l'Ajuntament de Barcelona 'B-Mincome' i les cooperatives d'habitatge municipals impulsades juntament amb l'entitat Sostre Cívic són finalistes als VII Innovation in Politics Awards, que es proclamaran al maig.

Els premis del The Innovation in Politics Institute, que es lliuraran el 2 de maig a Barcelona, reconeixen des del 2017 iniciatives públiques europees creatives i que afavoreixen les persones i la democràcia, informa aquest dissabte l'Ajuntament en un comunicat.

L'entrega es farà a Barcelona perquè la ciutat i la seva regió metropolitana és la primera Capital Europea de la Democràcia (ECoD), per nomenament del mateix Innovation in Politics Institute, des del setembre del 2023 fins a l'octubre del 2024.

ELS DOS PROJECTES

El projecte B-Mincome de lluita integral contra la pobresa és finalista en la categoria Desenvolupament Local: està nominat com a "experiment innovador d'implementació de la renda bàsica en l'entorn local" combinant polítiques passives (transferència de renda) i actives (polítiques socials) per mitigar la pobresa a barris desfavorits.

Les cooperatives d'habitatge són un projecte de foment de l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús: estan nominades en la categoria Cohesió Social per la seva "alternativa no especulativa" i per fer accessible el seu coneixement i fer replicable aquest model en altres llocs de Catalunya i tota Espanya.

Els finalistes i guanyadors han estat triats pel vot del Jurat Ciutadà compost per 1.086 ciutadans de tota Europa, i hi concorren 334 projectes de 26 països, 70 dels quals han arribat a la final.