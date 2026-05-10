La dona aïllada en el Clínic de Barcelona per ser contacte dona negatiu en la prova PCR per hantavirus

BARCELONA 10 maig (EUROPA PRESS) -
La dona en observació a la unitat d'aïllament de l'Hospital Clínic de Barcelona, després d'haver estat identificada com a contacte d'un cas d'hantavirus en un vol internacional, ha donat resultat negatiu en la prova PCR practicada.
Segons ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, continuarà en situació de confinament i observació en el Clínic durant el període previst de seguiment preventiu.
La persona aïllada es manté asimptomàtica i en bon estat general, i el dispositiu assistencial i de salut pública continua actiu en coordinació amb les autoritats sanitàries de l'Estat.