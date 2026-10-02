Una dona de 76 anys ha mort aquest dijous atropellada per un camió a la Via Augusta de Barcelona

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 76 anys va morir atropellada dijous a la nit per un camió d'escombraries a l'altura del número 14 de la Via Augusta, al districte de Gràcia de Barcelona, en un accident que ha passat cap a les 23.45 hores.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dotacions de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana de Barcelona per elaborar l'atestat corresponent i aclarir les causes del sinistre i els operatius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa el consistori en un comunicat aquest divendres.
Aquesta és la catorzena víctima mortal a causa d'un accident de trànsit a la ciutat aquest 2026.