Diversos ajuntaments de la província de Barcelona bonifiquen 40 milions de l'IBI per instal·lar plaques solars

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Arxiu
La Diputació de Barcelona defensa l'èxit de la política, però lamenta que beneficiï grans rendes
BARCELONA, 12 març (EUROPA PRESS) -
El diputat d'Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, Marc Serra, ha afirmat que alguns ajuntaments de la província han bonificat 40 milions d'euros de l'impost de béns immobles (IBI) des del 2019 per instal·lar plaques solars, segons es desprèn de l'informe 'Avaluació d'impacte de les bonificacions de l'IBI per promoure instal·lacions fotovoltaiques solars'.
L'estudi de la Diputació conclou que aquesta ha estat la "principal política" per estimular la transició energètica dels darrers anys ja que, des que va començar la mesura, 252 municipis amb la gestió de l'IBI delegada a l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació han incorporat en algun moment aquestes bonificacions, que no inclou les grans ciutats, com Barcelona, Badalona i Santa Coloma de Gramenet.
Serra ha apuntat que, de mitjana, els ajuntaments han bonificat 1 euro el primer any, la qual cosa ha mobilitzat prop de 10 euros d'inversió privada, però tenint en compte que el període de bonificació fiscal en la instal·lació de plaques solars és de 5 anys, el valor s'acumula i l'ajuntament acaba bonificant 5 euros.
En aquest sentit, ha subratllat que s'ha produït un "efecte palanca" per mobilitzar inversió privada en l'àmbit domèstic per instal·lar les plaques, ja que han registrat un augment del 30% d'instal·lacions, i que, dels 40 milions bonificats, 16 han estat el 2025.
"La política fa un gran salt en el primer any de l'aprovació de l'ordenança fiscal, però a la llarga, per als municipis petits, no pot ser beneficiós continuar bonificant a 5 anys perquè es deixa de mobilitzar capital privat i d'ingressar l'impost", ha exposat sobre l'efecte palanca.
ESTALVI PER A 65.000 LLARS
El 84,3% de les instal·lacions d'autoconsum a Catalunya se situen en l'àmbit domèstic i residencial i el 35,1% de la potència instal·lada prové d'aquest autoconsum.
Centrant-se en la província de Barcelona, ha concretat que els 40 milions en bonificacions s'han traduït en un impacte de 158 megawatts (MW), la qual cosa ha assegurat que equival al consum de 65.000 llars.
BENEFICI A LES GRANS RENDES
Sobre els expedients per rebre l'ajuda, el responsable d'Acció Climàtica ha assenyalat que no tenen les dades per renda de cada petició per poder diferenciar quin perfil de ciutadà se'n beneficia, però sí que tenen dades sobre el tipus d'habitatge.
Així, en els últims 3 anys el 80% d'expedients residencials bonificats es concentren en habitatges unifamiliars, mentre que els plurifamiliars representen el 20%.
Serra ha dit que la política ha beneficiat majoritàriament les rendes altes i els municipis amb més segones residències i que el repte de la Diputació és igualar el percentatge al 50-50 entre tipus d'habitatges amb plaques solars perquè se'n beneficiï un volum de gent més gran i de rendes inferiors.
PROPOSTES DE MILLORA
Malgrat considerar un èxit les bonificacions, la Diputació es proposa "avançar cap a un model més just en el qual hi hagi topalls clars i equitatius perquè aquells habitatges amb un valor cadastral més gran no acabin tenint una bonificació superior".
Per fer-ho, una de les idees és modificar les ordenances fiscals per estimular la instal·lació de plaques solars en habitatges plurifamiliars i deixar de bonificar les segones residències, un fet que afirma que es pot contrastar amb el padró.
Finalment, Serra ha destacat que hi ha ajuntaments que han estat pioners en aquesta manera de treballar i que són els que estan més interessats a impulsar canvis en l'ordenança fiscal perquè sigui més justa i efectiva.
"Per tot això, volem revisar el marc, sense retallar les bonificacions, però introduint millores que impliquin un impacte més just", ha conclòs.