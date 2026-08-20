Diverses comarques de Tarragona arriben al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi

TARRAGONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
Les comarques de Terra Alta, Priorat i Ribera d'Ebre (Tarragona) tenen tota la seva superfície al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi, han informat els Agents Rurals aquest dijous a través d'un missatge de 'X' recollit per Europa Press.
Encara que no hi hagi cap comarca al nivell 4, Tarragona és la província catalana amb més comarques al nivell 3, ja que algunes altres com Baix Ebre o Garrigues també tenen perill extrem d'incendi pràcticament en tota la seva superfície.
D'altra banda, totes les de Girona es troben al nivell 1 o 2 (fins i tot 0 en algunes de les situades al Pirineu i Prepirineu); Lleida només té part de Noguera i Segrià al nivell 3; i la majoria de les de Barcelona oscil·len entre el nivell 1 i 2.