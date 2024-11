Diverses afectacions aquest diumenge a Barcelona per obres a la ronda del Mig, a les Corts i Sarrià

Hi haurà més tancaments puntuals de vies les pròximes setmanes per obres a diversos punts de la ciutat

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Barcelona executarà aquest diumenge les obres de pavimentació en el tram central de la ronda del Mig, la qual cosa comportara durant el dia el tancament de la ronda en sentit ascendent entre el carrer Dolors Masferrer i Via Augusta i en sentit descendent des de la Via Augusta fins a Prat de la Riba.

El consistori desplega les últimes setmanes de l'any la recta final de les pavimentacions pel Pla Endreça amb l'objectiu de mantenir les vies ben conservades i millorar la seguretat viària, informa aquest dissabte en un comunicat.

Totes les pavimentacions comporten una millora de la senyalització horitzontal, amb especial cura d'aquelles relatives als vianants o als entorns escolars, i contemplen materials sostenibles i de reducció de soroll.

Els dies 16, 17, 23 i 24 de novembre i l'1 de desembre també hi haurà afectacions de trànsit puntuals en diferents punts de la ciutat per actuacions de manteniment i millora de pavimentació.

TANCAMENTS A LA RONDA DEL MIG

Aquest diumenge, en la calçada en el costat de muntanya de la ronda del Mig, els vehicles s'hauran de desviar cap al lateral Besòs de la Gran Via de Carles III, la plaça de la Reina Maria Cristina i el lateral mar de la ronda del General Mitre, per reincorporar-se a la ronda del Mig després de la Via Augusta.

Només es deixarà un carril habilitat a la circulació des de l'accés per la plaça d'Ildefons Cerdà, i es tancaran els quatre accessos a la ronda del Mig des dels carrers de Sabino Arana, el carrer de Juan Gervilla Valladolid, el carrer de Sants i el carrer de Súria.

Respecte al sentit mar de la ronda del Mig, es tancarà l'accés en sentit descendent entre les 9.00 i les 12.00, i la circulació es desviarà pel lateral Llobregat de la ronda del General Mitre, la plaça de Prat de la Riba i el lateral de la Gran Via de Carles III, per accedir de nou a la ronda a l'altura del passatge Rosa Leveroni.

També hi haurà afectacions puntuals al carril bici de la Via Augusta, i les línies d'autobús 70 i H6 es desviaran pel túnel de la ronda del Mig.

MÉS AFECTACIONS EN LES PRÒXIMES SETMANES

Respecte a altres afectacions en les pròximes setmanes, els dies 16 i 17 de novembre, entre les 15.00 i les 20.00, es faran actuacions de pavimentació al carrer Comte Urgell entre el carrer Tamarit i Mans, la qual cosa comportarà desviaments per la ronda Sant Antoni i els carrers Mans i Calàbria.

Aquests mateixos dies, es faran treballs de pavimentació al carrer Sant Antoni Maria Claret: es tancarà el 16 de novembre entre l'avinguda Meridiana i el carrer Navas de Tolosa, i el 17 de novembre entre el carrer Navas de Tolosa i el passeig de Maragall.

El diumenge 17 de novembre, el carrer Rosselló estarà tancat entre el carrer del Bruc i el passeig de Sant Joan entre les 8.00 i les 10.00, també a l'altura de Pau Claris, així com el lateral del costat mar de l'avinguda Diagonal a l'altura del passeig de Gràcia.

Més endavant, del 18 al 22 de novembre, es faran treballs previs de pavimentació al carrer Bac de Roda, entre el passeig Taulat el carrer Ramon Turró, i el 23 de novembre es tancarà la via afectada en sentit pujada a l'altura de l'avinguda Litoral.

Finalment, l'1 de desembre es faran obres a la zona compresa entre l'avinguda de Vallcarca i els carrers Mare de Déu del Coll i Torrent de l'Olla entre les 8.00 i les 20.00, amb diverses afectacions en aquest àmbit per al trànsit i el transport públic.