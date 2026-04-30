El districte de Nou Barris de Barcelona centrarà la Capital Mundial de l'Arquitectura aquest mes de maig

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
El districte de Nou Barris de Barcelona centrarà la Capital Mundial de l'Arquitectura, que la ciutat ostenta aquest 2026, durant el mes de maig, amb l'antic Institut Mental de la Santa Creu com a punt de referència.
Entre els esdeveniments destacats hi ha el debat sobre l'exposició itinerant 'De mitgeres a façanes. Un llegat per a la ciutat' i els tallerers 'Recorreguts i cartografies feministes entre l'urbà i l'urbanístic' el 12 i el 14 de maig, indica el consistori en un comunicat aquest dijous.
La programació també inclou la xerrada sobre els edificis emblemàtics 'El patrimoni arquitectònic del districte de Nou Barris' i les exposicions 'La transformació del nord de Barcelona' que il·lustra el canvi del territori del camp a la ciutat en menys de 50 anys, i la mostra 'Arquitectura de l'aigua', amb obres de l'artista internacional Montse Clausells.