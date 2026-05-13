El Districte 11 de Barcelona amplia l'ajuda als municipis petits i mitjans de Palestina

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA
BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El projecte Districte 11 de l'Ajuntament de Barcelona ha ampliat el seu espai de cooperació a Palestina per arribar a municipis petits i mitjans, després de signar un conveni amb l'Associació d'Autoritats Locals de Palestina (APLA).
En un comunicat aquest dimecres, el consistori explica que l'acord "ha de permetre ampliar les oportunitats i reforçar la capacitat institucional i operativa de les autoritats locals palestines de Cisjordània".
També forma part del projecte la Diputació de Barcelona, que aporta finançament, experiència tècnica per a la formació i l'intercanvi entre municipis, i la mobilització d'altres ajuntaments de la província per ampliar l'abast de la iniciativa.
El programa, que comptarà amb una subvenció "directa excepcional" de 150.000 euros, s'articula en l'intercanvi tècnic municipal, un 'digital twinning lab' per garantir el contacte entre municipis catalans i palestins, la implantació de projectes de cooperació municipal a Cisjordània i l'organització anual de setmanes de solidaritat municipal.
En aquesta línia, el consistori ha concretat que les setmanes solidàries d'aquest any tindran lloc entre octubre i novembre amb diferents activitats culturals.