Distingeixen Vilanova, Esplugues, Calella i el Berguedà (Barcelona) com a destinació turística intel·ligent

BARCELONA 24 gen. (EUROPA PRESS) -

Els municipis de Vilanova i la Geltrú, Esplugues de Llobregat i Calella i la comarca del Berguedà (Barcelona) han rebut el distintiu de destinació turística intel·ligent (DTI) atorgat per Segittur en la Fira Internacional de Turisme (Fitur) que se celebra a Barcelona.

Segons ha informat la Diputació de Barcelona aquest divendres en un comunicat, el programa DTI és un projecte promogut per la Secretaria d'Estat de Turisme i té com a objectiu millorar la competitivitat de les destinacions turístiques i dirigir-les cap a un model de gestió intel·ligent, digital i sostenible.

La xarxa DTI, creada el febrer del 2019 i promoguda per la Diputació de Barcelona, està integrada per 600 membres entre administracions públiques, organismes i entitats públiques i privades que treballen per consolidar la província barcelonina en aquest àmbit i contribuir a la recuperació econòmica del sector turístic.

Vilanova i la Geltrú forma part de la xarxa DTI des del 2021 i ha aconseguit una nota mitjana del 52,5%; mentre que el Berguedà, que s'hi va afegir el 2023, ha rebut una puntuació del 50,9%.

Esplugues i Calella s'hi van incorporar a finals del 2024 mitjançant la presentació de l'informe i també han aconseguit la distinció.