El Disseny Hub Barcelona acollirà una mostra dels Premis ADI 2024 de disseny industrial

El Disseny Hub Barcelona acollirà del 31 de maig al 25 d'agost l'exposició 'Premis ADI 2024. Disseny industrial i cultural del disseny' amb 164 dels projectes presentats als guardons de disseny industrial en els últims dos anys, ha informat l'Associació de Disseny Industrial (ADI) aquest dimecres en un comunicat.

L'Associació de Disseny Industrial del Foment de les Arts i del Disseny (ADI-FAD) ha organitzat l'exposició d'accés gratuït, que qualifica "imprescindible" per conèixer l'actualitat del sector del disseny industrial a Espanya, ha informat aquest dimecres en un comunicat.

També ha explicat que els premis ADI 2024 s'anunciaran el 13 de juny durant la cerimònia de lliurament que també se celebrarà al Disseny Hub Barcelona, on encara hi haurà l'exposició amb productes comercialitzats i dissenyats per a àmbits diversos, com l'alimentació, dispositius digitals, complements, equipaments interiors i exteriors, il·luminació i 'packaging'.