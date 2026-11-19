BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El director del Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres, Tristram Hunt, ha defensat aquest dijous el paper dels museus com a institucions de confiança davant la desinformació i la fragmentació del coneixement.
"En l'era de la desinformació, la nostra força és oferir coneixement rigorós i una comprensió profunda del món", ha assegurat en la conferència 'Cívic i global: el V&A com un museu cosmopolita' dins el cicle de conferències del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), informa el museu en un comunicat.
A partir dels paral·lelismes entre el MNAC i el V&A, dues institucions nascudes a la llum de grans exposicions internacionals, ha reflexionat sobre els desafiaments que afronten els museus contemporanis, i ha considerat necessari continuar compartint les col·leccions amb noves formes de mediació i creativitat.
Hunt ha subratllat que per connectar amb les noves generacions cal adaptar llenguatges i formats, però no renunciar a l'essència dels museus.
En aquest sentit, ha defensat que la seva aportació diferencial no consisteix a competir amb les experiències immersives, sinó a activar les col·leccions per ajudar a interpretar el món i aportar context, coneixement i pensament crític.