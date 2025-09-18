La Diputació de Tarragona reforça els ajuts als consells comarcals per millorar els serveis dels ajuntaments

TARRAGONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Tarragona ha reforçat els ajuts als consells comarcals per millorar els serveis dels ajuntaments amb una nova línia de subvenció plurianual formada per 19,6 milions d'euros, un 13% més que l'anterior dotació.
La línia ha estat presentada aquest dijous durant una trobada entre la presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, i els màxims representants dels consells del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès, diu un comunicat aquest dijous.
Aquesta nova subvenció suposarà una "injecció econòmica" de més de 6 milions d'euros per a cada consell, que la podran utilitzar per millorar àmbits com els serveis socials, arquitectura, informàtica (15M), transport escolar (2,7M) i inversions (2M).