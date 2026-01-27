La Diputació de Girona demana la dimissió de Puente i Paneque pel "caos ferroviari" de Rodalies

David Zorrakino - Europa Press
GIRONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El ple de la Diputació de Girona ha aprovat aquest dimarts una moció de la CUP en la qual demana la dimissió del ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, i de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, pel "caos ferroviari" de Rodalies.
La proposta, que ha comptat amb el suport de Junts i ERC i els vots en contra del PSC i els diputats independents, constata la "negligència any rere any" que existeix quan les inversions promeses pel Govern central no es compleixen, i critica el traspàs de Rodalies que, al seu parer, només serveix per rentar-se'n les mans amb promeses buides.
Així mateix, destaca que "les comarques gironines pateixen de manera especialment greu la manca de manteniment, l'obsolescència de la xarxa i la precarietat de les instal·lacions", una situació que, consideren, compromet la seguretat d'usuaris i treballadors.