La Diputació i la Cambra de Barcelona reconeixen 49 empreses turístiques per la seva sostenibilitat

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona i la Cambra de Barcelona han reconegut 49 empreses turístiques del Vallès Oriental amb el segell Biosphere per participar en el programa 'Compromís per a la Sostenibilitat Turística', que treballa per garantir la qualitat i sostenibilitat dels seus serveis.

En un acte a Montornès del Vallès (Barcelona) aquest dijous, la diputada de Turisme de la Diputació, Ana Herrera, va destacar que les empreses guardonades són el "reflex d'un sector que es transforma, que innova i que treballa per un turisme més equilibrat".

En l'esdeveniment també es va acreditar 40 empreses de la zona com a Punt d'Informació Turística (PTI), el servei d'atenció al visitant de la Diputació de Barcelona, que van rebre diverses eines per informar, orientar i acompanyar els visitants durant la seva estada.