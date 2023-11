La Diputació de Barcelona va atendre 60.725 emprenedors el 2022, el 55% dones

BARCELONA, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha anunciat aquest divendres que el 2022 va atendre 60.725 emprenedors, el 55% dones (34.100) en els 88 Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) de la província.

Tot i que el percentatge de dones emprenedores és inferior al dels homes, la distància "es redueix any rere any", ha informat la corporació en un comunicat d'aquest divendres, segons les dades de l'últim informe Global Entrepeneurship Monitor (GEM)-Catalunya 2022-2023, promogut per la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat i la mateixa Diputació.

El percentatge de la població adulta catalana que manifesta ser empresari en fase inicial (fins als 3,5 anys) --anomenada taxa d'activitat emprenedora (TEA)-- se situa en el 6,5% entre les dones i 7,3% entre els homes, ha detallat.

Respecte a la província de Barcelona, la TEA de les dones se situa en el 6,8% i la dels homes en el 7,8%: la diferència entre els dos sexes se situa en un punt percentual i retalla la distància d'1,5 punts del 2020.

Per territoris, les comarques on els CLSE van atendre més dones emprenedores són el Barcelonès (7.479) seguida del Vallès Occidental (6.703), Baix Llobregat (6.383), Osona (2.688), Maresme (2.389), Vallès Oriental (2.372), Bages (1.881), Garraf (1.508), Alt Penedès (1.033), Anoia (827) i Berguedà (654).