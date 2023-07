La Diputació de Barcelona tindrà 2 vicepresidències per al PSC, una per als comuns i una per a Castells

BARCELONA, 14 jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona tindrà dues vicepresidències per al PSC, una per als comuns i una per al diputat d'Impulsem Penedès i alcalde d'Igualada (Barcelona), Marc Castells, que es va presentar en coalició amb Junts a les municipals.

La corporació ha informat aquest divendres en un comunicat que ha signat el decret de nomenament per designar les vicepresidències: la primera i la segona les ocuparan les socialistes Marta Farrés i Maria Eugènia Gay, respectivament; la tercera Candela López (comuns) i la quarta l'assumirà Castells.

El nomenament es produeix després del ple de constitució de dijous, que va designar la presidenta de la corporació, Lluïsa Moret (PSC), amb 25 vots a favor: 17 del PSC, cinc dels comuns, un de Tot per Terrassa (TXT) i el suport dels dos independents de Junts (a més de Castells, l'alcalde de Torrelles de Foix, Sergi Vallès).