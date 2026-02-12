La Diputació de Barcelona tanca els accessos als parcs naturals de la seva xarxa pel vent

BARCELONA 12 febr. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha tancat l'accés a tots els parcs naturals de la seva xarxa provincial d'acord amb l'avís de la Generalitat i de Protecció Civil pel vent d'aquest dijous.
La mesura respon a criteris de prevenció per la possible caiguda d'arbres i branques i per "altres riscos associats a fortes ratxes de vent", informa la institució en un comunicat.
Ha afegit que el temporal ha tingut conseqüències a 10 carreteres gestionades per la Diputació a causa de la caiguda d'arbres a la calçada i que encara treballen a 8 trams per reobrir-los.