La Diputació de Barcelona tanca els accessos als parcs naturals de la seva xarxa pel vent

Un arbre caigut aquest dijous
La Diputació de Barcelona ha tancat l'accés a tots els parcs naturals de la seva xarxa provincial d'acord amb l'avís de la Generalitat i de Protecció Civil pel vent d'aquest dijous.

La mesura respon a criteris de prevenció per la possible caiguda d'arbres i branques i per "altres riscos associats a fortes ratxes de vent", informa la institució en un comunicat.

Ha afegit que el temporal ha tingut conseqüències a 10 carreteres gestionades per la Diputació a causa de la caiguda d'arbres a la calçada i que encara treballen a 8 trams per reobrir-los.

