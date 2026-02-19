La Diputació de Barcelona subvencionarà el tercer sector social amb 3,3 milions

DIPUTACIÓN DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha engegat dues línies de subvencions "competitives" per un valor de 3.349.930 milions d'euros per ajudar les entitats del tercer sector social a impulsar els seus projectes.
Els projectes subvencionables s'hauran d'emmarcar en 4 programes (cures a la comunitat, drets bàsics i persones vulnerables, cicle de vida i convivència i diversitat) i la convocatòria estarà oberta del 26 de febrer al 26 de març, informa en un comunicat aquest dijous.
Els ajuts fomenten activitats que tinguin com a objectiu la cobertura de necessitats bàsiques, la inclusió social, l'abordatge de la violència, la promoció del benestar, el foment de les cures de la comunitat o l'atenció a persones amb discapacitat.