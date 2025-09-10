La Diputació de Barcelona i Sant Pere de Ribes impulsen l'Espai Agrari Plana del Garraf

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat de l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, i l'alcaldessa de Sant Pere de Ribes (Barcelona), Ana Herrera, han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament d'un espai agrari al territori amb el suport dels pagesos amb el nom Plana del Garraf.
En un comunicat aquest dimecres, la Diputació ha destacat que és el desè espai de la província i Gomar ha subratllat que es tracta d'una de les "apostes decidides per mantenir i ampliar" la quantitat de superfície agrària que hi ha al territori.
Per la seva banda, Herrera ha recordat que Sant Pere de Ribes és el municipi de la comarca del Garraf amb més superfície agrícola i que per tant consideren que "han de cuidar i protegir el primer sector".