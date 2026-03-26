La Diputació de Barcelona s'adhereix a la Declaració de Glasgow contra les emissions del turisme

El ple de la Diputació de Barcelona ha aprovat aquest dijous l'adhesió a la Declaració de Glasgow sobre l'acció climàtica en el turisme, i s'uneix així al compromís per "reduir a la meitat les emissions derivades del sector turístic" abans del 2030.
Amb aquest pas, la Diputació haurà de presentar el seu propi pla d'acció climàtica abans dels pròxims 12 mesos amb el qual calcularà la petjada de carboni del sector a les comarques de Barcelona i definirà indicadors de seguiment.
Per fer-ho, destinarà 30.000 euros a l'elaboració i seguiment de les accions del pla durant el primer any d'implantació i es desplegarà a través del projecte Life Tour 4 Clima, cofinançat per la UE, i que compta amb un pressupost d'1,9 milions d'euros.