La Diputació de Barcelona reunirà més de 360 professionals de la cultura en l'Interacció'26

BARCELONA 28 oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona reunirà més de 360 professionals de la cultura en les jornades Interacció'26, organitzades pel Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) i que se celebren aquest dijous 29 i divendres 30 d'octubre a la capital catalana.
L'edició d'enguany està dedicada a 'Els espais de la cultura' i proposa als participants reflexionar sobre el paper dels equipaments culturals i de l'espai públic en la vida dels municipis, indica la Diputació en un comunicat aquest dimecres.
Les jornades, que se celebren des del 1984 com a espai de trobada entre responsables públics, professionals de la gestió cultural, creadors, investigadors i representants del sector, coincideixen amb el 40è aniversari del CERC, que es commemora aquest 2026.