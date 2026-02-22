La Diputació de Barcelona restaura l'arc romà del Pont del Diable de Martorell-Castellbisbal

BARCELONA 22 febr. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha inaugurat aquest diumenge la restauració de l'arc romà del Pont del Diable de Martorell-Castellbisbal, realitzada íntegrament pel servei de patrimoni arquitectònic local de la institució.
L'estrena de la reforma ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de Castellbisbal, Maria Dolors Conde; i el primer tinent d'alcalde de Martorell, Lluís Amat, informa la Diputació en un comunicat.
Moret ha destacat que és "admirable que el pont s'hagi convertit en un veritable element d'identitat i cohesió local, en una imatge popular i icònica i que segueixi dos mil anys i diverses reconstruccions després, situat en un encreuament estratègic de camins, carreteres i vies ferroviàries".
El projecte ha inclòs totes les actuacions necessàries per a la restauració de l'arc, evitant la caiguda de pedres de l'interior del farciment històric o controlant l'arenización superficial del morter romà.
El pont, pel qual la Diputació ha invertit 412.000 euros a restaurar-lo, va ser construït entre els anys 16-13 i el 8 a.C. i és una de les "poques" obres que es conserven com a testimoni de la xarxa viària romana de la zona del curs baix del riu Llobregat.