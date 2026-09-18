La Diputació de Barcelona rep 650.000 euros per digitalitzar el sector de l'arquitectura

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BARCELONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha rebut una subvenció de 647.944 euros de Red.es per accelerar la transformació digital dels sectors de l'arquitectura, l'enginyeria, la construcció i l'operació d'edificis, informa en un comunicat aquest divendres.
En concret, finança el 40% del projecte 'Construcció 4.0. Plataforma d'innovació per al sector AECO digital', el qual "desenvoluparà eines capaces de comprovar automàticament determinats requisits normatius a partir de les dades digitals d'un projecte".
A tall d'exemple, la corporació ha explicat que les eines permetran verificar si els recorreguts d'evacuació o la cobertura d'extintors compleixen la normativa de protecció contra incendis; comprovar amplàries, escales i altres requisits d'accessibilitat; o revisar el compliment de determinades exigències del Codi Tècnic de l'Edificació.