La Diputació de Barcelona renova el web 'Escenari', cartellera d'espais escènics municipals

BARCELONA 13 juny (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha renovat el portal web 'Escenari', que aglutina la cartellera de programació professional dels espais escènics d'un centenar de municipis de la província i que suma més d'un miler d'espectacles a l'any.

El portal permet fer cerques geogràfiques (per comarques i municipis), cerques per gènere d'espectacle (teatre, música, dansa, circ i festivals) i per títol o companyia, a més de subratllar si es tracta d'una proposta per a adults o familiar, ha informat la Diputació en un comunicat aquest divendres.

El portal, que va néixer el 2013 i que permet seguir les gires d'espectacles estrenats a Barcelona, reuneix la informació de més de 2.200 funcions d'uns 1.200 espectacles professionals; en total, s'ofereixen més de 750.000 butaques a la venda, a 222 espais de 110 municipis de la província de Barcelona.