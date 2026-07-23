La Diputació de Barcelona reforça la videoprotecció de l'espai públic a 134 municipis

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha aprovat el Programa específic de videoprotecció, que reforça la capacitat de 134 municipis per planificar, implantar i gestionar sistemes de captació d'imatges a la via pública, ha informat en un comunicat aquest dijous.
Aquest sistema, en el qual no s'inclou la ciutat de Barcelona, vol donar resposta a l'evolució dels usos de l'espai públic, a l'augment de la mobilitat de persones i vehicles, i a la concentració d'activitats en els entorns urbans.
Entre les seves contribucions, pot ajudar a millorar la seguretat del trànsit, protegir espais municipals, prevenir incidències i facilitar la intervenció dels cossos de seguretat.
Amb un pressupost de 2 milions d'euros i una assignació mínima de 4.000 per municipi, el programa inclou 2 línies de suport: la que finança els estudis d'enginyeria i lloguer de sistemes de videoprotecció, i la que està relacionada amb el subministrament i instal·lació dels punts de captació d'imatges.
La implantació d'aquests sistemes complirà amb la normativa aplicable, especialment en matèria de protecció de dades personals i la garantia de drets de la ciutadania.