La Diputació de Barcelona reforça el suport als municipis per prevenir la violència masclista

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha proporcionat recursos als municipis per garantir espais lliures de violència masclista durant l'estiu, més enllà de la Xarxa Punts Lila, en l'elaboració de Protocols de prevenció de violències masclistes en entorns festius i d'oci.
El consorci ha posat en disposició dels ajuntaments una guia per a la implementació d'un Punt Lila Municipal i des del 2023 ofereix càpsules informatives de 2 hores que ja han comptat amb la participació de 536 persones.
Alguns municipis ja han sol·licitat el suport del Protocol de prevenció de violències masclistes en entorns festius i d'oci, com Gavà, Cerdanyola del Vallès, Berga, Polinyà i El Papiol (Barcelona).
La corporació mantindrà operatiu durant l'estiu el Servei de consultes jurídiques i supervisió de casos de violències masclistes, que ofereix assessorament jurídic especialitzat i la supervisió de casos de violència masclista garantint una resposta en un màxim de 24 hores, dirigit especialment a les persones que implementen els punts lila en els municipis.
També mantindrà el Servei de Consultes LGTBI+, l'acompanyament als professionals dels ajuntaments que treballen atenent a aquest col·lectiu, que també dona una resposta en menys de 24 hores.