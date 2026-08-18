La Diputació de Barcelona reforça la seva lluita contra la segregació educativa a 14 municipis

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ja ha acompanyat a 14 municipis de 7 comarques en l'elaboració de pactes locals contra la segregació educativa, en el marc de la iniciativa contra aquest fenomen del que també formen part la Sindicatura de Greuges i el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat.
En un comunicat aquest dimarts, la Diputació assenyala que les comarques barcelonines concentren el 70% dels municipis amb els nivells més alts de segregació a l'educació primària i el 83% a la secundària.
D'aquesta manera, l'organisme provincial s'ha marcat com a objectiu augmentar el nombre de localitats que disposen de pactes locals contra la segregació educativa, així com reforçar el compromís polític per liderar estratègies integrals d'equitat.
A més dels pactes locals, la Diputació té en marxa altres mesures per frenar la segregació, com les Oficines Municipals d'Escolarització i materials i campanyes de sensibilització dirigides a famílies, especialment durant els períodes de preinscripció.
Els municipis barcelonins que ja compten amb un pacte contra la segregació escolar són Canovelles, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Martorell, Masquefa, Mataró, Premià de Mar, Sabadell, Sant Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Codines, Sant Just Desvern, Terrassa i Vic.