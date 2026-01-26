La Diputació de Barcelona recupera les exposicions itinerants de feminisme i igualtat fins al 2036

BARCELONA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona reprendrà el model d'exposicions itinerants de feminisme i igualtat, amb el qual entre 2006 i 2016 es van impulsar una desena de mostres, fins al 2036, portant per la demarcació 4 exposicions noves i un documental.
L'objectiu és recuperar aquest servei històricament ben rebut pel territori per continuar sensibilitzant sobre els punts prioritaris de la igualtat de gènere, com la pressió estètica, les masculinitats i la memòria, indica la Diputació en un comunicat.
La diputada de Feminismes i Igualtat de la Diputació, Raquel Albiol, ha assenyalat que aquesta iniciativa facilitarà l'arribada de "recursos culturals i pedagògics als municipis establint un model d'itinerància estable, sostenible i amb impacte real per a la ciutadania".