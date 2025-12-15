La Diputació de Barcelona recomana prioritzar el comerç local en les compres de Nadal

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona ha recomanat moderació i prioritzar el comerç local, els materials sostenibles i les joguines que transmeten valors durant la campanya de regals de Nadal.
Així ho recull en una llista de 10 recomanacions de cara a les compres nadalenques, en les quals també defensa utilitzar embalatges reciclables, reflexionar sobre el preu abans de comprar i mirar bé les etiquetes, indica la Diputació en un comunicat.
Així mateix, recomana no precipitar-se amb els regals i adequar-los a l'edat dels nens, respectar els seus desitjos i no imposar els dels adults, i ensenyar-los a ser crítics amb la publicitat per "no deixar-los caure en una febre consumista".