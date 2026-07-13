La Diputació de Barcelona reafirma el seu suport als municipis afectats per l'incendi de Carme

PEDRO CARBALLAL / DIPUTACIÓN DE BARCELONA
BARCELONA 13 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha reafirmat el seu compromís amb els municipis afectats per l'incendi de Carme, a la comarca de l'Anoia, que va ser estabilitzat el 7 de juliol i que va cremar 508 hectàrees, amb els quals ja ha començat a treballar per recuperar les zones cremades.
La corporació donarà suport als ajuntaments afectats amb els ajuts d'emergència per fer front a les despeses generades, alhora que segueix de prop l'evolució de l'incendi a Sentmenat, informa en un comunicat aquest dilluns.
La Diputació ha valorat l'impacte positiu de les tasques de prevenció d'incendis forestals fetes a la zona i assegura que "han contribuït a moderar el comportament del foc i a fer més efectives les tasques d'extinció".