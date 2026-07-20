La Diputació de Barcelona publica un marc per reforçar el paper dels tècnics locals d'educació

BARCELONA 20 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha publicat un marc competencial del perfil tècnic municipal d'educació per reforçar el rol d'aquests professionals i "el seu lideratge en el desenvolupament i la gestió de polítiques educatives locals".
La publicació "neix amb la voluntat d'acompanyar el personal tècnic dels municipis davant l'augment de la complexitat de les polítiques educatives locals que necessiten coordinar agents diversos", informa la corporació en un comunicat aquest dilluns.
Ha afegit que la visió educativa en l'actualitat va més enllà de l'escola i inclou el "conjunt d'oportunitats educatives vinculades al territori com el lleure, la cultura, l'esport o la comunitat".