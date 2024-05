La Diputació de Barcelona promou un contracte familiar per regular l'ús del mòbil

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El Centre Spott, un servei de la Diputació de Barcelona d'atenció a menors amb addicció a les drogues o les pantalles, ha impulsat un model de contracte familiar per regular l'ús del mòbil dels fills.

El seu objectiu és facilitar recomanacions i eines a les famílies per a un ús "responsable" del mòbil, reflexionar sobre la necessitat de tenir mòbil i sensibilitzar sobre el seu ús en l'àmbit familiar, ha informat la Diputació en un comunicat aquest divendres.

En el contracte els fills assumeixen acords com desconnectar i deixar el mòbil fora de l'habitació a l'hora d'anar a dormir, deixar-lo apartat a l'hora de dinar, no compartir fotos o vídeos compromesos i sense permís i comunicar amenaces o agressions per les xarxes, entre altres qüestions.

Per la seva banda, els pares es comprometen a explicar-los el motiu d'instal·lar eines de control parental, trucar-los-hi quan calgui i no de manera invasiva, acompanyar-los davant qualsevol incident i revisar i pactar nous acords conjuntament si és necessari, entre d'altres.

El model de contracte, que també estableix un horari i un temps concret de pantalles i pot especificar què passaria en cas que el menor incompleixi algun dels acords, es pot descarregar de la Col·lecció Connecta-hi! i es facilitarà en paper en els tallers que el Centre Spott organitza als municipis.