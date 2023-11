La Diputació de Barcelona programa espectacles per portar 85.000 alumnes al teatre

BARCELONA, 14 nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha començat aquest novembre el projecte 'Anem al teatre', que preveu portar 85.000 alumnes d'educació infantil, primària i secundària al teatre, segons un comunicat aquest dimarts.

Ha programat 443 funcions de teatre, música, dansa i circ "per proporcionar a petits i joves estudiants una experiència escènica en viu".

Hi participaran els alumnes de les comarques d'Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Garraf, Lluçanès, Maresme, Moianès i Osona.

Segons ha explicat la Diputació, les àrees de Cultura i Educació treballen per dissenyar un catàleg d'espectacles seleccionats per la seva qualitat, el seu reconeixement en el circuit europeu i estatal del teatre infantil i per ser propostes innovadores.

La Diputació col·labora amb els ajuntaments des de fa 28 anys en aquest projecte que té una mitjana anual d'assistents de 90.000.