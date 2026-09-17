La Diputació de Barcelona preveu mantenir el 2027 la subvenció a La Bressola pel seu 50è aniversari

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona preveu mantenir el suport econòmic a La Bressola el 2027 pel seu 50è aniversari, prèvia aprovació del pressupost anual corresponent, mitjançant una subvenció nominativa de 80.000 euros i a partir del compromís adoptat per les 4 diputacions catalanes per al període 2025-28.
En un comunicat aquest dijous, ha explicat que l'entitat va ser fundada el 1976 per vehicular el català com a llengua d'ús i de socialització, "incentivant les interaccions entre alumnes de diferents edats i amb l'entorn" mitjançant una xarxa d'escoles a la Catalunya del Nord.
La corporació ha subratllat que l'aportació a l'entitat és per contribuir a sostenir aquesta xarxa d'escoles que "beneficia 1.100 alumnes i ocupa 100 docents".