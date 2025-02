La Diputació de Barcelona presenta l'exposició 'Europa, el nostre espai comú' als ajuntaments

BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta sisena i diputada de Relacions Internacionals i Agenda 2030 de la Diputació de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha presentat aquest dimarts l'exposició itinerant 'Europa, el nostre espai comú' a càrrecs electes i tècnics de la província, ja que s'oferirà als ajuntaments dels municipis barcelonins.

L'exposició interactiva, que s'ha presentat a la seu de Can Serra de la Diputació, on s'estarà fins al 24 de febrer, té com a objectiu difondre els valors de la Unió Europea per fer front a l'increment de la desinformació en la societat actual, segons informa un comunicat de l'organisme.

Gay ha destacat la importància de ser conscients de la reivindicació, més necessària que mai, dels drets humans, dels principis que van donar motiu a la constitució de la UE després d'un dels episodis "més vergonyosos" que es poden recordar del món contemporani com van ser les dues guerres mundials.

L'exposició està dirigida a tota la població, malgrat que s'ha ideat per fer-la atractiva per a la gent jove, que és el segment de la població que està més exposat als canals de desinformació a través de les xarxes socials.

A més, inclou una mostra de projectes i iniciatives europeus en els quals els governs locals de la província han participat.