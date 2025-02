La Diputació de Barcelona porta a Esplugues de Llobregat l'exposició 'Transitar'

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha explicat aquest dilluns que portarà l'exposició 'Transitar. Orientar-se en un món canviant' a Esplugues de Llobregat, i es podrà visitar a l'espai Baronda des del 18 de febrer fins al 13 de març, segons ha informat en un comunicat.

El projecte, impulsat per la Diputació, tracta sobre l'orientació educativa i professional, que entén com una competència necessària al llarg de la vida; la mostra recull l'essència de l'estratègia de suport a les transicions educatives per lluitar contra l'abandonament escolar prematur i promoure l'educació.

L'exposició se centra en la persona com a subjecte que s'ha d'orientar en un món canviant, en què destaquen dos grans aspectes temàtics: la persona que transita i el món canviant per on transita; el projecte ja ha visitat els municipis de Badia del Vallès, Centelles, Sant Vicenç dels Horts i Vilafranca del Penedès.