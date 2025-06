La Diputació de Barcelona ofereix suport als municipis per desplegar activitats extraescolars

BARCELONA 27 juny (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ofereix als municipis de la demarcació suport per desplegar plans locals d'activitats educatives extraescolars, tant per a l'estiu com per a la resta de l'any, amb l'objectiu de reforçar la funció educativa de les famílies.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que l'objectiu d'aquest suport és que els municipis puguin dissenyar una programació pròpia d'activitats extraescolars, de lleure i d'estiu.

En la mateixa línia, la Diputació desplegarà el programa 'Municipis per un estiu enriquit' per "enfortir la igualtat d'oportunitats" i lluitar contra la segregació educativa, impulsant activitats saludables que estiguin arrelades en l'entorn.