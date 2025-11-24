La Diputació de Barcelona ofereix als municipis una nova guia de política educativa pel 25N

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha posat a disposició dels municipis de la província una nova guia de política educativa per generar entorns "més segurs i igualitaris" amb motiu del 25N anomenada 'La figura del coordinador o coordinadora de coeducació, convivència i benestar (Cocobe) en l'àmbit educatiu local'.
La guia ofereix als governs locals una eina per incorporar i consolidar la figura encarregada de vetllar per la coeducació, la convivència i el benestar dels infants, adolescents i joves, ha informat la Diputació en un comunicat aquest dilluns.
"La guia destaca la importància de disposar d'una figura especialitzada que articuli i imposi polítiques de prevenció i acompanyament, ja que segons les últimes dades les violències masclistes continuen afectant infants, adolescents, joves, professorat i famílies", ha afirmat.