La Diputació de Barcelona obté la màxima nota en el dret a l'accés a la informació pública

BARCELONA 2 juny -
La Diputació de Barcelona ha obtingut els 100 punts en el nou índex d'avaluació del dret d'accés a la informació pública (IADAIP) presentat per la Sindicatura de Greuges de Catalunya, la qual cosa suposa la màxima puntuació.
En un comunicat aquest dimarts, la corporació considera que el resultat els situa com un "referent en transparència i garantia de drets".
L'informe també destaca l'increment de les sol·licituds d'accés a la informació pública, que creixen prop d'un 30% anual.