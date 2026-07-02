La Diputació de Barcelona obre les inscripcions per al programa Anem al Teatre, que fa 30 anys

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha obert les inscripcions del programa de promoció de la cultura escènica Anem al Teatre, adreçat als centres educatius de diverses comarques de la província i que aquest curs 2026-2027 arriba a la 30a edició.
La pròxima temporada, a la qual els centres es podran inscriure fins al 15 de setembre, inclou propostes de gran format com 'Around the World' de la companyia Brodas Bros, que combina dansa, música i llenguatge visual, indica la Diputació en un comunicat.
El programa, que cada any arriba a gairebé 80.000 espectadors de les comarques de l'Alt Penedès, Anoia, Garraf, Bages, Berguedà, Moianès, Maresme, Osona i Lluçanès permet als centres encaixar les obres en el currículum escolar, com a base per a altres activitats.