La Diputació de Barcelona lliura el pla del Castell de Vilallonga a Sant Martí Sesgueioles

BARCELONA 18 març (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Martí Sesgueioles (Barcelona) el pla director del Castell de Vilallonga, un conjunt format per restes d'un recinte fortificat i pels vestigis d'altres construccions.

Segons ha informat la Diputació en un comunicat aquest dimarts, el pla director té com a objectiu la restauració d'un bé que està en "mal" estat de conservació i proposa una sèrie de campanyes de recerca arqueològiques per aprofundir en el seu coneixement, amb treballs de consolidació de les estructures que el configuren per adequar-les a la visita pública.

Han afegit que el document defineix i programa actuacions valorades en conjunt per uns 680.000 euros i que el castell és de propietat municipal i declarat bé cultural d'interès nacional.