La Diputació de Barcelona licita la retirada de l'amiant a tres equipaments de parcs naturals

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha licitat la retirada de l'amiant del conjunt arquitectònic del Marquet de les Roques, al parc natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, dels edificis de Can Bosc, al del Montnegre i el Corredor, i dels edificis Can Planes-Menjador i el Magatzem de Fontmartina, al del Montseny.
L'actuació compta amb un pressupost total de 173.488,22 euros, per a la qual les empreses es podran presentar fins al 28 de setembre, i permetrà millorar la seguretat, la salubritat i la sostenibilitat d'aquests equipaments, indica la Diputació en un comunicat aquest dijous.
Les obres s'han dividit en tres lots independents: el del Marquet de les Roques compta amb un pressupost de 59.562,01 euros, el de Can Bosc amb 56.925,61 euros i el de Fontmartina amb 56.995,60 euros, i tots tenen un termini d'execució de 4 mesos.