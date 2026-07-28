La Diputació de Barcelona invertirà 15 milions per actualitzar 407 equipaments de la província

BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona destinarà 15 milions d'euros a la reforma i millora de 407 equipaments culturals municipals a través d'una convocatòria que ha rebut les sol·licituds de 235 ajuntaments i 3 entitats municipals descentralitzades, la qual cosa representa un 76% dels municipis de la demarcació.
En un comunicat aquest dimarts, la corporació explica que els ens locals han proposat un total de 972 actuacions a 407 equipaments, un fet que considera que "posa de manifest la necessitat de continuar invertint en la conservació i actualització" d'aquests espais.
El diputat de Cultura, Pau Gonzàlez, ha remarcat que la Diputació impulsa el dret a la cultura a través del pla Cultura 311+ perquè els municipis desenvolupin polítiques culturals i ha afirmat que la modernització dels equipaments és "clau" per garantir-hi l'accés a tota la ciutadania.