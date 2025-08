La Diputació de Barcelona instal·larà punts liles a 33 municipis a l'agost

BARCELONA 2 ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputació de Barcelona instal·larà punts liles a 33 municipis aquest mes per informar i prevenir actituds sexistes a festes, concerts i altres activitats d'entreteniment, informa aquest dissabte en un comunicat.

Durant la primera quinzena estaran a Monistrol de la Garriga, Calders i Sant Pere de Riudebitlles (1 d'agost), Pacs del Penedès, Subirats, Santa Susanna, Laguna i Castellgalí (2), Guardiola de Berguedà (9), Sant Llorenç d'Hortons (10), Moià (13), Gualba, Gironella, Torrelavit, Castellví de la Marca, Sant Quintí de Mediona, Sant Martí Sesgueioles i Vilada (15).

També estarà a Castellfollit de Riubregós (14), Borredà i Capellades (16), Cabrils (18), Navàs (21), Santa Maria d'Oló i Vilanova del Vallès (22), Castellterçol (23), Torrelles de Foix (24), Sant Hipòlit de Voltregà (28), Vilassar de Dalt (29), Folgueroles, Figaró-Montmany, Vilafranca del Penedès i Avià (30).

El 2021 la Diputació va impulsar la Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes, i el 'Catàleg de serveis' de la corporació ofereix als municipis de fins a 75.000 habitants el recurs Xarxa Punts Liles, en dues modalitats.

D'una banda, hi ha punts liles en espais públics d'oci: del 6 de juny al 14 de febrer del 2026 hi haurà 88 punts; i, d'altra banda, la Diputació dona suport a la creació de la Xarxa Local Punts Liles estables, formada per establiments i equipaments municipals públics i privats: aquest any s'impulsarà a 21 municipis.