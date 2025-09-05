La Diputació de Barcelona instal·la punts liles en espais d'oci a 18 municipis

BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona instal·larà al llarg del setembre punts liles a 18 municipis per "informar, sensibilitzar i prevenir les actituds masclistes i comportaments sexistes durant festes, concerts i activitats d'entreteniment".
Durant la primera quinzena del mes en disposaran les poblacions de Sant Julià de Cerdanyola, Sentmenat, Santa Eugènia de Berga, Calaf, Santa Eulàlia de Riuprimer, l'Estany, Sant Celoni, Artés, Caldes d'Estrac, Cardona, la Llagosta i Masquefa, ha informat la Diputació en un comunicat aquest divendres.
D'altra banda, durant la segona en tindran Sant Feliu de Codines, Roda de Ter, Montornès del Vallès, Avinyó, Calldetenes i Santpedor, en una acció que s'emmarca en la iniciativa Xarxa de Territoris Lliures de Violències Masclistes, indica l'organisme provincial.