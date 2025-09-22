La Diputació de Barcelona impulsa un programa per reforçar el lideratge femení en el món local

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha creat el programa 'LiderEM: Lideratge i EMpoderament feminista' per reforçar el lideratge femení en el món local per a dones en llocs electes, directius i tècnics, explica en un comunicat aquest dilluns.
El programa, desenvolupat per LAB Bonnemaison, es posarà en marxa el 26 de setembre i oferirà a les participants eines, espais de reflexió i estratègies per impulsar la transformació feminista des de les polítiques públiques.
La primera activitat del programa serà el seminari 'Generació de resistències i eines per combatre els moviments antigènere', dirigit per les doctores Silvia Díaz i Emanuela Lombardo, i precedit per un diàleg entre l'exconsellera Tània Verge i la periodista Laura Aznar.