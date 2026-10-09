La Diputació de Barcelona impulsa un programa de benestar emocional per a alumnes d'ESO i les seves famílies

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona impulsa el programa 'Benestar emocional per l'aprenentatge' adreçat als alumnes de primer d'ESO i les seves famílies per recalcar la importància del benestar emocional en el procés d'aprenentatge, informa en un comunicat aquest divendres.
Ha emmarcat la iniciativa en el Dia Mundial de la Salut Mental, que es commemora aquest dissabte, i ha concretat que inclou sessions pràctiques i participatives per treballar "la identificació i la gestió d'emocions, l'empatia, la comunicació assertiva i altres eines per afrontar els reptes d'aquesta etapa educativa".
Ha afegit que aquest recurs l'ofereix des del 2024 a ajuntaments i entitats municipals descentralitzades i que l'objectiu és reforçar el paper dels governs locals en el foment del benestar emocional en aquest àmbit.