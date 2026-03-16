La Diputació de Barcelona impulsa millores viàries perquè el Tour de França deixi un llegat

BARCELONA 16 març (EUROPA PRESS) -
La Diputació de Barcelona ha impulsat una sèrie d'actuacions perquè el pas del Tour de França 2026 per la província "deixi millores tangibles a mig i llarg termini als municipis".
En un comunicat aquest dilluns, la corporació ha dividit el llegat en 3 àmbits: la millora de les carreteres i trams urbans del recorregut; l'impuls d'un pla vinculat al cicloturisme, i el desplegament del pla de foment del ciclisme.
Així, la Diputació actua sobre la xarxa viària per on passarà la carrera, i intervé sobre 58 quilòmetres a 21 municipis reparant paviments, retirant elements de la calçada que puguin suposar un risc per als ciclistes i planificant obres per evitar afectacions durant el pas del Tour.
També ha donat suport als ajuntaments en l'adequació dels trams de titularitat municipal inclosos en el recorregut, i ha arribat a 16 municipis i més de 52 quilòmetres de vies urbanes amb un pressupost de 480.000 euros.
Quant a la segona línia de treball, el pla de cicloturisme vol reforçar el posicionament de la província de Barcelona com a destinació de referència, ja que el pas del Tour ofereix un "aparador internacional de primer nivell".
Finalment, el pla de foment del ciclisme està dotat amb 775.000 euros i ha de consolidar l'impacte de la prova amb actuacions permanents als municipis, amb la millora i ampliació de circuits urbans, carrils bici, aparcaments segurs i altres equipaments vinculats a la pràctica ciclista.